Капелло рассказал, за счёт чего «Милан» может обыграть «Тоттенхэм»

Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло дал совет «Милану» перед матчем с «Тоттенхэмом».

Коллектив Стефано Пиоли примет на своём поле «шпор» сегодня в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Задача «Милана» – быстро перемещать мяч, совершать активные вертикальные движения. Мелкий пас не сработает, поскольку это удобно для «Тоттенхэма», который умеет возвращать владение и быстро проводить опасные атаки. Это очень опасно для «Милана». Оборона «Тоттенхэма» довольна слаба, и они, кажется, не верят в своего вратаря. Нужно пользоваться этим», – цитирует Football Italia Капелло.