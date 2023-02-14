Мальдини: «Милан» не сможет выйти на уровень европейских грандов в ближайшие годы»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался об экономических ресурсах клуба на фоне конкурентов в Лиге чемпионов.

В эти минуты «россонери» проводят домашний матч 1/8 финала против «Тоттенхэма». Перед началом встречи Мальдини обсудил с журналистами перспективы клуба: «Нам трудно конкурировать в Европе, поскольку мы только-только вышли на этот уровень, и разрыв между нами и ведущими клубами по-прежнему огромен, что в первую очередь касается экономического аспекта. Нельзя думать, что за несколько лет мы сможем встать в один ряд с мировыми грандами. Нужно учитывать и то, что нынешний «Милан» несколько ослаблен травмами – сейчас мы не так хороши, как в прошлом сезоне», – сказал в интервью Mediaset Мальдини.