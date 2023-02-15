Конте – о поражении от «Милана»: «Равная игра, в которой всё решил один эпизод»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча с «Миланом» (0:1).

Победу «россонери» в первом поединке 1/8 финала принёс гол Браима Диаса, забитый на седьмой минуте встречи.

«Это был напряжённый и равный матч. Нашей главной ошибкой так и остался тот эпизод с пропущенным голом – думаю, мы могли справиться гораздо лучше. После этого «Милану» было значительно проще обороняться, а нам было непросто находить пространство у ворот соперника. Равная игра, исход которой решил один эпизод.

Не стоит забывать, что это только первый матч, так что ничего страшного не случилось. Всё решится в ответной встрече», – сказал в интервью Mediaset Конте.