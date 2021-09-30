«Зенит» обновил рекорд России по числу крупных побед в еврокубках

В среду, 29 сентября, петербургский «Зенит» провел второй матч в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов. «Сине-бело-голубые» на «Газпром Арене» принимали шведский «Мальмё» и одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Как сообщается на официальном сайте клуба, команда добыла 21-ю крупную победу в рамках европейских клубных турниров, обновив рекорд России. Статистика ведется с учетом квалификационных этапов.

Второе место по этому показателю занимает московский «Спартак», в активе которого 17 крупных побед.

После двух туров «Зенит» занимает третье место в группе. Следующий матч в ЛЧ питерцы проведут с туринским «Ювентусом».

Семак одержал юбилейную победу с «Зенитом» в еврокубках