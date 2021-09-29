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Лига чемпионов

Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу, когда форвард уходил с поля

29 Сентября 2021 • 21:48 Комментировать (2)
Зенит
4:0
Мальмё
окончен

Фанаты «Зенита» в очередной раз освистали форварда Артёма Дзюбу по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальмё» (4:0).

Игрока заменили в концовке второго тайма. Когда Артём уходил с поля, то с трибун начали кричать фанаты и освистывать футболиста.

Напомним, «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов, разгромив на домашней арене шведский «Мальмё». На руку питерцам сыграло и удаление у соперника, после чего довести матч до победы оставалось лишь делом времени. 

У хозяев голы забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Лига Чемпионов Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
29 Сентября 2021 в 23:02
Артёмка лучше работает рукой, чем языком!
Wertygaz
29 Сентября 2021 в 21:57
Свои освистывают, здорово... его контракт греет... поэтому молчит, звездун...
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окончен Зенит 4:0 Мальмё
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