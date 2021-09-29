Болельщики «Зенита» освистали Дзюбу, когда форвард уходил с поля

Фанаты «Зенита» в очередной раз освистали форварда Артёма Дзюбу по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов против «Мальмё» (4:0).

Игрока заменили в концовке второго тайма. Когда Артём уходил с поля, то с трибун начали кричать фанаты и освистывать футболиста.

Напомним, «Зенит» одержал долгожданную победу в Лиге чемпионов, разгромив на домашней арене шведский «Мальмё». На руку питерцам сыграло и удаление у соперника, после чего довести матч до победы оставалось лишь делом времени.

У хозяев голы забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.