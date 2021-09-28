Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов УЕФА между «сине-бело-голубыми» и «Мальмë».

«Я бы не сказал, что «Зенит» - явный фаворит. Все-таки это Лига чемпионов. Опыт предыдущих лет не даëт нам никаких оснований для того, чтобы говорить, что мы - фаворит. Возможно, в теории мы выглядим чуть сильнее, учитывая последние матчи, домашние матчи. Но говорить, что мы фавориты, я бы не стал. Это просто незачем.

Я думаю, «Зенит» будет играть так же, как и играет в чемпионате. Интересная схема даёт результат, в какой-то степени и в матче с «Челси» все это было положительно. Думаю, схема будет такая же. Будет возможность и выпустить на поле всех бразильцев. Команда может играть гибко, схема перетекает из атакующей в обороняющуюся. Семак и тренерский штаб могут в зависимости от ситуации на поле реагировать и менять схему», - сказал Игонин.