​Томассон назвал Россию великой футбольной страной

Известный в прошлом датский футболист Йон-Даль Томассон, который в настоящий момент тренирует «Мальмё», выступил на пресс-конференции перед игрой с «Зенитом».

«Россия является великой футбольной страной. Мы же гордимся своими достижениями. Мы прошли четыре квалификационных раунда Лиги чемпионов и попали в группу. Играть здесь – это возможность поднимать свой уровень. Мы хотим развиваться, становиться сильнее и набираться опыта», - высказался Томассон.

Матч между «Зенитом» и «Мальмё» пройдёт в Санкт-Петербурге в среду, 29 сентября. Стартовый свисток футболисты команд услышат в 19:45 по московскому времени.