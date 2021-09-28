Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 133 Комментарии
Лига чемпионов

Защитник «Мальмё» Ольссон назвал сильные стороны Дзюбы

28 Сентября 2021 • 08:30 Комментировать (3)
Зенит
...
Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Защитник «Мальмё» Мартин Ольссон пообщался с журналистами в преддверии поединка против петербургского «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. В частности, игрок поделился мнением о форварде «сине-бело-голубых» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - габаритный нападающий, который обладает мощью и хорошо играет на втором этаже. Кроме того, у него довольно неплохая техника. Нам будет непросто, но мы намерены дать бой сопернику», - передает слова футболиста Expressen.

Матч между российским и шведским клубами состоится в среду, 29 сентября. Начало запланировано в 19:45 мск.

В стартовом туре «Зенит» и «Мальмё» потерпели поражения. Питерцы уступили «Челси» (0:1), а скандинавы были разгромлены «Ювентусом» (0:3).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Мальмё Артём Дзюба Мартин Ольссон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
28 Сентября 2021 в 10:49
ДинисЫзмайлов назвал сильную сторону МОПСика пидМарченко
и густо покраснел.
а када ДинисаЫзмайлов назвал сильную Саши Блетофченко
МОПСик громко засмеявсь
JUMPER
28 Сентября 2021 в 09:22
ай...ну как жи ни хрюкнуть придставитилю кастрати в адрес здюбы...))) а то день будить прожит зря...))) SpaM кажный день пирисматриват видиво с здюбай па нескальку рас изучая технику артёмки...)))
SpaM
28 Сентября 2021 в 08:33
«Дзюба - габаритный нападающий, который обладает мощью и хорошо играет на втором этаже. Кроме того, у него довольно неплохая техника, которую все видели на том видео.»
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.09  19:45 Шахтёр Донецк ... Интер Милан 3.7 4 1.91
28.09  19:45 Аякс ... Бешикташ 1.42 5.2 7
28.09  22:00 Милан ... Атлетико М 3.3 3.5 2.21
28.09  22:00 РБ Лейпциг ... Брюгге 1.58 4.5 5.4
28.09  22:00 ПСЖ ... Манчестер Сити 2.26 3.7 3.05
28.09  22:00 Порту ... Ливерпуль 4.3 4 1.79
28.09  22:00 Реал Мадрид ... Шериф 1.07 13 30
28.09  22:00 Боруссия Д ... Спортинг Л 1.37 5.6 7.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
10:45 · Лига чемпионов
Защитник «Интера»: «Уверены, что выйдем из группы ЛЧ»
08:59 · Лига чемпионов
Павлюченко рассказал, кто победит в матче «ПСЖ» - «Манчестер Сити» 1
08:30 · Лига чемпионов
Защитник «Мальмё» Ольссон назвал сильные стороны Дзюбы 3
08:23 · Лига чемпионов
Доннарумма дебютирует в Лиге чемпионов во встрече с «Манчестер Сити» 1
02:28 · Лига чемпионов
Реал - Шериф: где смотреть прямую трансляцию онлайн 1
02:24 · Лига чемпионов
Шахтёр - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:21 · Лига чемпионов
Порту - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Лига чемпионов
Милан - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:07 · Лига чемпионов
ПСЖ - Манчестер Сити: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:30 · Лига чемпионов
Зинченко пропустит игру с «ПСЖ»
27 Сентября
23:50 · Лига чемпионов
Участие Рабио в игре с «Челси» под вопросом
23:43 · Лига чемпионов
Защитник «Мальмё»: Хаджикадунич сказал мне, что обыграть «Зенит» в России нереально
23:05 · Лига чемпионов
Степаненко не считает уместными сравнения Джеко с Лукаку
22:46 · Лига чемпионов
Начо оценил готовность «Шерифа» к Лиге чемпионов
22:20 · Лига чемпионов
​«Бенфика» - «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 29 сентября 2021
Все новости
Рекомендуем