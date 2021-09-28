Защитник «Мальмё» Ольссон назвал сильные стороны Дзюбы

Защитник «Мальмё» Мартин Ольссон пообщался с журналистами в преддверии поединка против петербургского «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. В частности, игрок поделился мнением о форварде «сине-бело-голубых» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - габаритный нападающий, который обладает мощью и хорошо играет на втором этаже. Кроме того, у него довольно неплохая техника. Нам будет непросто, но мы намерены дать бой сопернику», - передает слова футболиста Expressen.

Матч между российским и шведским клубами состоится в среду, 29 сентября. Начало запланировано в 19:45 мск.

В стартовом туре «Зенит» и «Мальмё» потерпели поражения. Питерцы уступили «Челси» (0:1), а скандинавы были разгромлены «Ювентусом» (0:3).