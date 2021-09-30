Отец Кузяева оценил шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Адьям Кузяев, который является отцом хавбека петербургского «Зенита» Далера Кузяева, в интервью РБК поделился мнением о шансах «сине-бело-голубых» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По словам Кузяева-старшего, у петербургского коллектива сейчас хороший подбор игроков. По его мнению, у команды есть шансы на выход в следующую стадию еврокубка.

«Шансы будут, главное – использовать их», - сказал Адьям в интервью журналистам.

Накануне «Зенит» одержал крупную победу над шведским «Мальмё» со счетом 4:0. Питерцы набрали первые очки в нынешнем розыгрыше еврокубка и занимают третью позицию в своей группе.