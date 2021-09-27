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Назначены судьи на матч «Зенит» - «Мальмё»

27 Сентября 2021 • 11:58 Комментировать
Зенит
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Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Стала известна судейская бригада, которая отработает на поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и шведским «Мальмё».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери встречи назначен грек Тасос Сидиропулос. Ассистенты – Лазарос Димитриадис и Полихронос Костарас. Запасной судья – Янни Пападопулос. За систему VAR будут отвечать Гильермо Куадра и Хосе Мария Санчес.

«Зенит» примет «Мальмё» на «Газпром Арене» в среду, 29 сентября, начало – 19:45 мск.

В стартовом туре «сине-бело-голубые» уступили на выезде «Челси» (0:1), а шведский коллектив на своем поле проиграл «Ювентусу» (0:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Тасос Сидиропулос
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