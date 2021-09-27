Назначены судьи на матч «Зенит» - «Мальмё»

Стала известна судейская бригада, которая отработает на поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и шведским «Мальмё».

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери встречи назначен грек Тасос Сидиропулос. Ассистенты – Лазарос Димитриадис и Полихронос Костарас. Запасной судья – Янни Пападопулос. За систему VAR будут отвечать Гильермо Куадра и Хосе Мария Санчес.

«Зенит» примет «Мальмё» на «Газпром Арене» в среду, 29 сентября, начало – 19:45 мск.

В стартовом туре «сине-бело-голубые» уступили на выезде «Челси» (0:1), а шведский коллектив на своем поле проиграл «Ювентусу» (0:3).