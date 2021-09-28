Томассон: «Дзюбу знают не только в России»

Рулевой «Мальмё» Йон-Даль Томассон перед игрой второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» сказал несколько слов о сопернике.

«Зенит» имеет в своём составе двух отличных форвардов. Дзюбу знают не только в России. Плюс у них есть качественные бразильские футболисты. Завтра мы постараемся их расстроить», - высказался Томассон в ходе пресс-конференции.

«Зенит» и «Мальмё» начнут матч в Санкт-Петербурге 29 сентября в 19:45 по московскому времени. В стартовом туре группового этапа команды проиграли соответственно «Челси» (0:1) на выезде и «Ювентусу» (0:3) дома.