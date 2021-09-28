Геркус: У «Зенита» хорошие шансы занять третье место в группе Лиги чемпионов

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил перспективы «Зенита» в Лиге чемпионов. Напомним, что питерцы играют в одной группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё».

Геркус заявил, что ключевыми в группе будут матчи с «Мальмё», так как у «Зенита» большие шансы на третье место в группе и именно шведы являются их главными конкурентами. Также он выразил надежду, что питерцы выиграют, а Дзюба забьёт гол, пишет Sport24.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальмё» состоится завтра, 29 августа, в 19:45. В первом туре команда Семака на выезде уступила «Челси» со счётом 0:1.