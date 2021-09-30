Вендел: «Мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всем, кто помог мне»

Хавбек «Зенита» Вендел обновил свой Instagram. Это произошло после того, как питерский клуб разгромил «Мальмё» в Лиге чемпионов со счётом 4:0.

Футболист признался, что испытывает невероятные эмоции.

«Мой первый гол в Лиге чемпионов. Спасибо всем, кто помог мне», — написал бразилец.

Чемпион России уже сыграл два поединка. Команда Сергея Семака набрала три очка и находится на 3-й позиции в группе Н. До этого «Зенит» в Лондоне проиграл «Челси» (0:1).

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведёт 20 октября. Клуб из Санкт-Петербурга примет «Ювентус». «Мальмё» в этот же день встретится на выезде с лондонским «Челси».