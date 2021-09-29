Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал домашнюю победу «сине-бело-голубых» над «Мальмë» со счётом 4:0.

«Команда сегодня оправдала ожидания. Хороший матч, «Зенит» показал достойную игру. Сегодня была видна уверенность. Не ожидал, что «Мальмё» проиграет с таким счётом. После 2:0 шведская команда перестала атаковать, а «Зенит» их на опыте и классе дожал. Очень важные очки для России в копилку рейтинга УЕФА.

«Мальмё» - команда, которую надо было обыгрывать, однозначно, чтобы как минимум забронировать место в Лиге Европы. А вот в игре с «Ювентусом» будет борьба за плей-офф Лиги чемпионов. Много будет зависеть от первой встречи. «Зенит» играет достойно, «Ювентусу» будет тяжело. Если «Ювентус» проиграет «Челси», для «Зенита» будет лучше. Итальянцы будут тогда нервничать. У нас будет шанс подловить их. Понятно, что «Ювентус» будет прибавлять ещё, но питерцы показывают хорошую и уверенную игру. Шансы на выход есть, однозначно», - сказал Деменко.



