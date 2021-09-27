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Лига чемпионов

Лепёхин: «Зенит» обыграет «Мальмё» 2:0» эксклюзив

27 Сентября 2021 • 11:28 Комментировать
Зенит
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Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

- На этой неделе российские клубы будут играть в еврокубках. «Зениту» дома предстоит дома встретиться с «Мальмё». Питерцы обязаны побеждать?

- Не то, что обязаны, просто «Мальмё» - тот соперник, которого мы должны обыгрывать.

- Как оцениваете текущую форму футболистов «Зенита»?

- Разницы нет, какие у них кондиции. В этом матче будет важно, насколько футболисты сами психологически будут готовы побеждать. А так мы сильнее «Мальмё» по любому. Но я опасаюсь недооценки соперника. У «Зенита» часто бывают игры, когда ребята не очень мотивированы.

- С «Мальмё» не сыграют Оздоев, Караваев и Ловрен. Насколько серьезны эти потери?

- Не думаю, что потери серьезные. В матче с «Челси» эти трое футболистов тоже не принимали участие, и качество игры от этого не пострадало.

- «Зенит» и «Мальмё» на двоих не забили ни одного мяча в ворота «Челси» и «Ювентуса». Как это оцените?

- Нужно смотреть на соперников. «Челси» и «Ювентус» - это топовые команды европейского футбола, поэтому ничего удивительного нет в том, что им не забили.

- Означает ли это, что чемпионы России и Швеции сосредоточатся лишь на разборках между собой?

- Да, так и будет. Честно говоря, у меня после жеребьевки был прогноз, что «Зенит» будет бороться с «Мальмё» за выход в Лигу Европы. У «Зенита» шансы выше. И тут даже не о трансферной стоимости игроков этих команд идет речь. Просто «Зенит» выше уровнем, и возможности комплектования у него больше, чем у «Мальмё». Исходя из этого, мы вправе рассчитывать, что хотя бы «Мальмё» мы будем обыгрывать. 

- Не считаете, что более сложная задача стоит именно перед «Зенитом», поскольку выездная ничья однозначно будет в пользу шведов?

- Для меня уже давно нет разницы, дома команда играет или на выезде. Сейчас такой уровень футбола, что свои трибуны особо не добавляют шансов на победу. Важнее, какой у тебя состав и насколько люди мотивированы. Но «Зениту» будет сложнее, потому что все ожидают от питерцев только победы. Да и сами футболисты, я уверен, понимают, что такого соперника нужно обыгрывать.

- «Зениту» традиционно сложно дается игра в позиционном нападении, а именно так, скорее всего, и будут действовать питерцы. Вас это не смущает?

- Нет. Есть Дзюба, и я думаю, он сыграет хороший матч. Можно на Артёма набрасывать мячи, и из двух-трех моментов он свой гол забьет. В последние три года у нас все надежды связаны с Дзюбой. И в позиционной атаке, и просто в атаке. Человек очень хорошо борется в штрафной. Если защитники «Мальмё» не смогут грамотно ему противостоять, думаю, он сможет забить.

- То есть, «Зенит» будет пытаться переиграть «Мальмё» проверенным оружием - забросами от Ракицкого на Дзюбу?

- Не только Ракицкого. Просто у Ярослава очень качественные передачи. Но если будет в целом много передач в штрафную, Дзюба свой шанс не упустит.

- Какой счет наиболее вероятен, как вам кажется?

- «Зенит» выиграет 2:0 и, надеюсь, не приспустит. 

Елена Григорьевская

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Зенит Константин Лепёхин
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