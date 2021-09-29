«Зенит» разгромил «Мальме» в Лиге чемпионов: кто был главным творцом успеха в команде Семака

Оценки футболистам Сергея Семака

Наконец-то российский футбол взбрыкнул в Европе! В этом сезоне у наших клубов были только победы «Сочи» в отборе Лиге конференций и бесславный итоговый вылет оттуда, неудачи «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов, слабые результаты в Лиге Европы. И вот, наконец, победа в Лиге чемпионов. Первая для «Зенита» с 2019-го года. И сразу уверенный разгром соперников из Швеции.

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам - 24:11, в створ – 9:3, угловые – 10:0. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАНИСЛАВ КРИЦЮК – 6,5. Не много работы было у Станислава Крицюка, но, когда «Мальме» напрягал хорошими атаками, голкипер показывал, что бдит. Три сейва на счету вратаря «Зенита» и в целом уверенная игра.

ДУГЛАС САНТОС – 8,0. Бразилец сегодня отыграл совсем не защитника. Первый же его прострел стал голевым, а основная часть работы проходила у штрафной площади «Мальме». Итого – шесть обостряющих передач с фланга, отличный покзатель.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 8,0. И ещё один защитник «Зенита» с голевой передачей в активе. Даже в двумя, но круче Ярослав разобрался на угловом ударе, по сути, создав гол для Кузяева. Ракицкий отдал 76 точных передач, к тому же сняв весь верх – 3 единоборства из 3.

ДМИТРИЙ ЧИСТЯКОВ – 6,5. У Чистякова было поменьше работы. Дмитрий играл максимально просто – пасовал ближнему, вперёд не ходил. Заблокировал два удара шведов, но в борьбе был не очень, проиграв половину эпизодов – 2 из 4.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 7,5. Алексей обострял на уровень слабее Дугласа, но одним прекрасным ударом плюсанул балл к итоговой оценке. Конечно, сопротивления Сутормин почти не встретил, но его гол вышел очень красивым.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 6,0. Довольно тихим был Барриос. Не потребовалось от колумбийца «выжигания» опорной зоны, поэтому и в кадр он попадал редко. Удивил Вильмар слабой статистикой единоборств – проиграно 6 из 9, дважды его прошли на дриблинге.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,0. По всему фронту атаки отработал Далер Кузяев, перемещавшийся очень много. Правда, такой стиль иногда шёл ему во вред, полузащитник растворялся по ходу атаки. Но один угловой удар и щедрый Ракицкий всё-таки сделали Далера героем голевого эпизода.

ВЕНДЕЛ – 8,0. Очень сильный матч провёл Вендел, выигравший центр поля для «Зенита». Бразилец отдал 66 точных передач за 66 попыток, пять из которых развивали атаку длинной диагональю. Гол в компенсированное время стал вишенкой на торте.

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КЛАУДИНЬО – 7,5. Вообще бразильское трио полузащитников отработало на ура. Клаудиньо начал и сам же завершил первую голевую атаку «Зенита», прекрасно расчерченную бразильцами. Плюсом Клаудиньо сделал ещё четыре обостряющие передачи.

МАЛКОМ – 7,5. Единственным из бразильских питерцев ушёл без голевых действий, но это не значит, что Малком сыграл слабо. Раскрутил первую голевую атаку, регулярно обострял (3 удачных дриблинга и 3 обостряющих паса), успевал отмечаться в прессинге, выиграв 6 единоборств из 8.

АРТЁМ ДЗЮБА – 5,5. А вот взаимодействие Дзюбы и бразильского трио сегодня не работало. Артём даже в борьбу вступал редко, потому что Малком и Клаудиньо предпочитали разыгрывать мяч низом. 10 передач из 21 Дзюба отдал соперникам.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – б/о.

СЕРДАР АЗМУН – б/о. Один из героев последнего голевого эпизода. Сделал половину работы для решающего удара Вендела.

КИРИЛЛ КРАВЦОВ – б/о.

ДАНИЛ КРУГОВОЙ – б/о.

АНДРЕЙ МОСТОВОЙ – б/о.