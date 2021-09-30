Пономарёв: Не удивлён победой «Зенита», шведский футбол не такой уж сильный

Вчера «Зенит» добыл свою долгожданную победу в Лиге чемпионов, не заметив на своем пути «Мальмё» (4:0). Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил выступление российской команды на международной арене.

Пономарёв заявил, что итоговый результат не стал неожиданностью. По его словам, уровень «Мальмё» намного ниже, чем у других коллективов квартета. «Я ожидал такого расклада. Довольно легко взяли соперника. Шведский футбол не такой уж и сильный», - прокомментировал эксперт в интервью Rusfootball.info.

Помимо этого, Пономарёв отметил, что не особо верит в «Зенит» в противостоянии с «Зенитом», ссылаясь на разницу в классе между командами.