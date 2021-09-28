Губерниев: «Дзюбе есть что доказывать Карпину в поединке с «Мальмё»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился ожиданиями от предстоящего поединка 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальмё». Встреча состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Губерниев надеется, что «сине-бело-голубые» завоюют три очка. Он считает, что «Зениту» уже хватит проигрывать.

Губерниев также считает, что с первых минут должен выйти форвард Артём Дзюба.

«У Дзюбы есть серьёзный раздражитель, ему есть, кому и что доказывать. В первую очередь, сборной и Карпину. Пускай забьёт гол», — отметил Губерниев.

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» в гостях проиграл «Челси» со счётом 0:1.