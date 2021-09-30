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Лига чемпионов

Сутормин - о голе в матче с «Мальмё»: «Ковырнул в дальний и попал»

30 Сентября 2021 • 09:17 Комментировать
Зенит
4:0
Мальмё
окончен

Российский хавбек Алексей Сутормин, выступающий за петербургский «Зенит», высказался о своем голе во вчерашнем поединке группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё». Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0.

«Я убрал мяч под левую ногу, ковырнул в дальний угол и попал. Хотел бы отметить действия всей команды. Мы показали отличный футбол. Надеюсь, этот успех станет для нас толчком в следующих играх», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После двух туров чемпион России занимает третье место в группе Н. В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Сутормин
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