«Вираж» во время матча с «Мальмё» вновь оскорбляет Дзюбу

Болельщики «Зенита» оскорбляют нападающего питерского клуба Артёма Дзюбу во время поединка Лиги чемпионов с «Мальмё». Форвард вышел на поле с первых минут. Ранее во время других матчей фанаты «Зенита» также оскорбляли Дзюбу.

После первого тайма хозяева поля выигрывают со счётом 1:0.

«Зенит» забил быстрый гол на 9-й минуте встречи. В дальнейшем «Мальмё» смог инициативу перехватить, пару раз у ворот питерцев было напряжённо, но откровенно серьёзной работы у Крицюка пока не было. А вскоре и питерцы смогли игру от своих ворот отвести, и концовка тайма осталась за подопечными Семака.

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