Футбольный эксперт Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победы «Зенита» (4:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов над «Мальмё».

- Победа «Зенита» над «Мальмё» была предсказуема?

- Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад тому, что российская команда наконец-то выиграла еврокубковый матч. Если говорить о том, что было на поле, «Зенит» играл с преимуществом и заслуженно победил. Конечно, этот матч принес всем только позитивное настроение.

- Если отталкиваться от счета, можно ли сказать, что игра «Зенита» была близка к оптимальной и даже безупречной?

- Не стоит отталкиваться от самой игры.

- Почему?

- Потому что важнее было добиться победы, и питерцы сделали это. Они выглядели уверенно, хорошо смотрелись. Мне понравилось, что появилось разнообразие в атаке, появились быстрые атаки. Мы увидели, что футболистов есть, кем заменить. Это вселяет уверенность в хорошем результате в следующих матчах.

- После первого гола «Зенит» отошел назад. У вас есть объяснение, почему это произошло?

- Всегда так бывает, если команда долго не побеждает. Имею в виду серию питерцев в Лиге чемпионов. В какой-то момент приходит понимание, что нужно удержать счет. Хорошо, что «Зенит» быстро отошел от этого и увеличил свое преимущество. И вообще питерцы уверенно выглядели весь матч.

- То есть, шансов на очки у «Мальмё» не было никаких?

- Конечно, в Лиге чемпионов слабых соперников не бывает. Не стоит забывать, что после забитого мяча был опасный момент у ворот «Зенита», когда мяч прошел над девяткой. Это говорит о том, что расслабляться никак нельзя. Надо играть сконцентрированно все девяносто минут.

- Насколько важную роль сыграло удаление в составе «Мальме»?

- Наверное, в футболе не так, как в хоккее, когда удаление явно сказывается на игре, но все равно преимущество в одного футболиста дает фору команде. Но этим еще надо суметь воспользоваться.

- Кто вам больше всего понравился по игре в составе «Зенита»?

- Не стоит кого-то выделять, потому что это была командная победа. Она очень важна не только для питерцев, но и для всего российского футбола. Мы ведь давно не побеждали в еврокубках.

- После матча Сергей Семак сказал, что не ставил перед командой задачу забить как можно больше. Правильно ли это, учитывая, что очень важно было обеспечить разницу мячей?

- Об этом надо у Семака спрашивать. Я считаю, что если игра идет и забиваются мячи, то почему бы не постараться сделать счет крупным?

Елена Григорьевская