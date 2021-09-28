Семак: «Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» ответил на вопросы о состоянии игроков.

- Кто точно пропустит встречу. Готов ли выйти на поле Азмун?

- Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева. Остальные к игре готовятся, у каждого есть шанс выйти в основе, поэтому время есть, подумаем, кто и насколько может помочь и быть полезным команде.

- В каком игровом тонусе Деян Ловрен перед матчем с «Мальмё»?

- Я уже сказал, он готовится к игре, пропустив достаточно много. Что касается его подготовки, то он готовится. Мы посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.