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Лига чемпионов

Деменко: «Не считаю «Зенит» явным фаворитом в матче с «Мальмë» эксклюзив

27 Сентября 2021 • 16:48 Комментировать
Зенит
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Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «сине-бело-голубыми» и «Мальмë».

«Не считаю «Зенит» явным фаворитом в этой встрече. В Лиге чемпионов фаворитов нет. Понятно, что есть команды, которые где-то лучше. Но «Зенит» ждет тяжелая игра, это однозначно. Понятное дело, что «Мальмë» не такая команда по уровню, как «Челси» и «Ювентус», но эта команда способна дать бой. Думаю, Семак даст команде максимальный настрой. Игра будет тяжёлой для «Зенита».

Однозначно, «Зенит» будет действовать первым номером. Во-первых, игра будет проходить дома. Во-вторых, после матча с «Челси» у команды есть определенный эмоциональный подъëм. В матче с «Челси» «Зенит» тоже поначалу показывал свой футбол, но потом уже больше защищался и моменты не создавал. А против «Мальмë» «Зенит» будет играть гораздо быстрее, а соперник будет это позволять. Надеюсь, что «Зенит» принесет нам первую победу в еврокубках. Будет сложно, соперник будет не только обороняться, но и играть в свой футбол. Очень важно будет для «Зенита» забить первыми, потому что если пропустят, все будет гораздо проблематичнее», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко
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