Семак: «Лига чемпионов - это всегда «очень», результаты бывают «не очень»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Мальмё» в эфире канала «Матч ТВ».

- Возвращение Лиги чемпионов в Санкт-Петербург. Учитывая, что в прошлом сезоне она была, скажем так, не очень, с какими чувствами ее встречаете?

- Лига чемпионов - это всегда «очень», результаты бывают «не очень». Лига чемпионов - это праздник, это то, ради чего мы работаем. Попадая в Лигу чемпионов, понимаешь, в каком турнире играешь. Это праздник, это действительно лучший турнир, в котором можно участвовать.

- Давайте не поговорим об игре. «Зенит» не пропустил только в одном матче этого сезона, пропускает в каждой игре, даже в самых удачных матчах. У вас есть какое-то решение тому, что происходит в обороне?

- Я думаю, что нужно понять о количестве моментов, которое мы позволяем сопернику создавать. Что касается первой части сезона. В первой части сезона мы, действительно, не так надежно смотрелись, как нам бы того хотелось, но последние матчи касаемо «Челси», «Рубина» и «Крыльев», мы не позволяем сопернику много создавать. А пропущенные мячи? Без этого никак. Иногда соперники действуют хорошо, как в матче с «Челси». Иногда сами допускаем ошибки, но их количество не такое большое, как было в начале сезона.