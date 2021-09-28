​Малафеев призывает избежать недооценки «Мальмё»

В среду «Зенит» будет играть дома против «Мальмё» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов. Экс-игрок питерской команды Вячеслав Малафеев поделился мыслями по поводу этого поединка.

Малафеев сопоставил «Мальмё» и «Брюгге», которому «Зенит» дважды проиграл год назад, и призвал избежать недооценки команды из Швеции. По словам Вячеслава, шведские команды показывают агрессивный и атакующий футбол, а «Мальмё» после крупного поражения от «Ювентуса» будет стараться зацепиться за свой шанс в Европе.

«Надо отнестись к ним осторожно, если «Зениту» удастся навязать свою игру, то результат с большой долей вероятности может сложиться в нашу пользу», - дал комментарий Малафеев для «Спорт-Экспресса».