Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов УЕФА между «Зенитом» и «Мальмë».

«Честно сказать, не разделяю мнение тех, кто говорит, что «Зенит» - явный фаворит. Ясно, что мы особо не видели «Мальмë» в игре, но они неплохо играют у себя в чемпионате. Шведский футбол достаточно крепкий. К тому же в составе «Мальмë» много иностранцев, много африканцев, думаю, атлетически это сильная команда. Наверняка, они создадут проблемы «Зениту». Лига чемпионов - это особенный турнир для любого клуба, они попробуют преподнести сюрприз.

«Зенит» сейчас в неплохой форме, особенно легионеры. На них много строится. Когда «Зенит» играл против «Челси», будь там Ловрен, который пропустил матч из-за травмы, вообще было бы 10 легионеров. Думаю, тут будет примерно то же самое. Кузяев, может быть, выйдет. Качественные легионеры, конечно, дают преимущество «Зениту». Представим, если бы в их составе не было Малкома, Барриоса, Дугласа, Ракицкого, Ловрена. Я еще не беру Клаудиньо, который только пришёл в клуб. Если бы были Иванов, Петров и Чистяков, думаю, мы бы говорили сейчас о другом. Это нормально.

Думаю, шансы 60 на 40 в пользу «Зенита». Трудно давать прогноз, когда особо не знаешь вторую команду. Все-таки «Ювентус» их разгромил, хотя ехал туда не в лучшей форме, с не лучшими результатами в чемпионате. Поэтому 60 на 40» , - сказал Мостовой.