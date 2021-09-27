Защитник «Мальмё»: Хаджикадунич сказал мне, что обыграть «Зенит» в России нереально

Уже в среду, 27 сентября, «Зенит» примет у себя в домашних стенах «Мальмё» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Защитник шведской команды Анел Ахмедходжич поделился впечатлениями от предстоящего противостояния.

Игрок признался, что накануне встречи с питерцами консультировался с партнером по сборной Боснии и Герцеговины Деннисом Хаджикадуничем, представляющим «Ростов». «Он сказал мне, что обыграть «Зенит» в России нереально. С его слов, они очень сильно выступают именно дома, на своей арене. Также у них есть таранный форвард, на которого постоянно забрасывают мячи. Нам будет сложно, это уже понятно», - прокомментировал защитник в интервью Expressen.

Напомним, что и «Зенит», и «Мальмё» свои стартовые поединки в новом розыгрыше самого престижного турнира Старого Света проиграли.