Семак: «Настраивать не нужно на такие матчи, потому что здесь нету фаворитов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на клубном канале в YouTube перед матчем с «Мальмё» пообещал, что его команда сыграет с должным настроем.

- В Лондоне ощущался запредельный настрой зенитовцев на игру с действующим победителем Лиги чемпионов. С точки зрения психологии как точно так же настроить команду на игру с менее известным соперником?

- Я думаю, настраивать не нужно на такие матчи, потому что здесь нету фаворитов, это Лига чемпионов, уровень команд мы прекрасно понимаем какой. Наше дело - играть как можно сильнее, чтобы добиться победы. Мы понимаем, что любой матч очень непростой, а настрой на любой матч очень хороший и правильный.

- Насколько будет важна поддержка болельщиков в первом домашнем матче «Зенита» в этой Лиге чемпионов?

- Несмотря на то, что «Мальмё» готов к поддержке со стороны зрителей принимающей стороны, поскольку им пришлось играть с «Рейнджерс», а мы знаем, как там сложно играть. Поэтому они к поддержке готовы. Это опытная команда, но для нас наш болельщик - это 12-й игрок. Мы благодарны за ту поддержку, понимаем, что это непростое время. Они всегда находят возможность нас поддерживать в это непростое время. За это им спасибо. Постараемся играть для них, чтобы наша игра была интересной, результативной. Будем стараться сделать все для победы.