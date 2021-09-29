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Шведский комментатор Нури: «Зенит» - фаворит, да, но поверьте, «Мальмё» нельзя недооценивать» эксклюзив

29 Сентября 2021 • 18:53 Комментировать
Зенит
2:0
Мальмё
1.52 4.50 6.80
2-й тайм

Шведский телекомментатор и эксперт Рамин Нури в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Мальмё».

За кем особенно стоит проследить в составе «Мальмё»?

Андерс Кристиансен, выделяется, как мне кажется. Вообще, в «Мальмё» хорошие защитники и атакующие игроки. Но смогут ли они, как единое целое, действовать весь матч и бороться за очки будет зависеть от того, в каком состоянии они будут перед стартом игры.

Вы знаете кого-то из игроков «Зенита»?

Конечно, я из Швеции, а мои родители из Ирана. Разумеется, я знаю Сердара Азмуна, ведь я слежу за ним с самого старта его карьеры. Однако, как я понимаю, его участие в матче под вопросом. Также я знаю Артёма Дзюбу. Он очень хороший игрок, мне нравится Дзюба.

Чего ждёте от игры?

Думаю, что игра будет проходить под контролем «Зенита». Но «Мальмё» точно доставит немало хлопот. «Зенит» - фаворит, да, но поверьте, «Мальмё» нельзя недооценивать!

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Рамин Нури
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29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
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