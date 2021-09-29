Сёмин — про победу «Зенита»: «Болельщикам повезло увидеть такой результативный футбол»

Экс-наставник «Ростова» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Мальмё». Хозяева забили четыре гола, не пропустив ни одного.

В этот вечер в Санкт-Петербурге забивали Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел.

По мнению Сёмина, «Зенит» выглядел достойно. Матч был по-настоящему еврокубковым. Специалист признался, что увидел интересные задумки Семака.

«Болельщикам повезло увидеть такой результативный футбол», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, «Зенит» победил в Лиге чемпионов впервые с ноября 2019 года.