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Лига чемпионов

Экс-игрок сборной Швеции Ольбак назвал имена лидеров «Зенита» и «Мальмё» эксклюзив

29 Сентября 2021 • 14:38 Комментировать
Зенит
...
Мальмё
1.52 4.50 6.80
Через 2 ч. 17 мин.

Бывший футболист сборной Швеции Маркус Ольбак в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче Лиги чемпионов «Зенит» - «Мальмё».

Кого в первую очередь стоит опасаться в составе «Мальмё»?

Ади Налич - прекрасный футболист. Он быстрый и техничный, один из тех игроков, кто может в одиночку решить игру. Собственно, он нередко это делает.

Знаете кого-то в составе «Зенита»?

Если честно, я не так хорошо знаком с составом «Зенита». Конечно, в первую очередь на ум приходит Деян Ловрен. Это опытнейший игрок, он выигрывал Лигу чемпионов, играл в финале чемпионата мира. Он на слуху у всех.

Какие ожидания от игры?

Я уверен, что это будет захватывающая игра со стороны обеих команд. По сути, если смотреть глобально, этот матч очень важен с точки зрения того, что победитель в нем получит хороший шанс занять 3-е место в группе, а если повезет, то и побороться за 2-е, так что здесь действительно многое стоит на кону.

Сергей Румянцев

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Сборная Швеции Маркус Ольбак
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29.09  19:45 Зенит ... Мальмё 1.77 3.75 4.8
29.09  19:45 Аталанта ... Янг Бойз 1.47 4.9 6.4
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29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
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