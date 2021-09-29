Бывший футболист сборной Швеции Маркус Ольбак в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче Лиги чемпионов «Зенит» - «Мальмё».

Кого в первую очередь стоит опасаться в составе «Мальмё»?

Ади Налич - прекрасный футболист. Он быстрый и техничный, один из тех игроков, кто может в одиночку решить игру. Собственно, он нередко это делает.

Знаете кого-то в составе «Зенита»?

Если честно, я не так хорошо знаком с составом «Зенита». Конечно, в первую очередь на ум приходит Деян Ловрен. Это опытнейший игрок, он выигрывал Лигу чемпионов, играл в финале чемпионата мира. Он на слуху у всех.

Какие ожидания от игры?

Я уверен, что это будет захватывающая игра со стороны обеих команд. По сути, если смотреть глобально, этот матч очень важен с точки зрения того, что победитель в нем получит хороший шанс занять 3-е место в группе, а если повезет, то и побороться за 2-е, так что здесь действительно многое стоит на кону.

Сергей Румянцев