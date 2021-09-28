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Лига чемпионов

Семак: «В группе есть «Челси» и «Ювентус», понятно, что они фавориты»

28 Сентября 2021 • 12:54 Комментировать
Зенит
...
Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё»  ответил на вопросы о форме команды.

- «Зенит» не выигрывает в Лиге чемпионов  в последних восьми матчах. Давит ли это на команду и на вас лично?

- Нет, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу. Каждая новая игра - это новая история. А результаты? Они говорят о нашей силе, что нужно больше работать и тренироваться, чтобы были другие результаты, делать все, что он нас зависит.

- Что мы можем ждать от «Зенита», что бы вы хотели улучшить после игры против «Челси»?

- Что касается самой игры против «Челси», это абсолютно разные матчи. К «Челси» идет подготовка по определенному сценарию, к «Мальмё» - по другому. Приоритеты немножечко разные. Конечно, мы должны больше контролировать мяч, больше атаковать, но мы понимаем, что такое  же желание  у «Мальмё». Кто окажется на завтрашний день сильнее и лучше готов по многим факторам, у того и будет преимущество. Поэтому надеемся, что завтра сможем показать хорошую игру. Также не сомневаюсь, что «Мальмё» сможет показать лучшую игру. Посмотрим, кто будет сильнее.

- «Мальмё» преследует цель занять третье место в группе. Что вам нужно сделать, чтобы обойти его в этом желании?

- Самое простое - надо лучше играть. Конечно, у нас и  «Мальмё» желание выйти из группы. Как сложатся выступления наши и «Мальмё» - посмотрим. Каждое выступление, у каждой команды задачи ясны. В группе есть «Челси» и «Ювентус». Понятно, что есть фавориты. Но, тем не менее, мы будем идти от игры к игре. Набранные очки, надеюсь, они будут, будем считать ближе к завершению турнира. Также наши цели зависят от того, как мы будем играть и сколько очков наберем.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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