Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Зенит» примет на своем поле «Мальмё».

- Сегодня «Зениту» не просто надо обыгрывать «Мальмё», но и забить как можно больше мячей. Справятся питерцы с этой задачей?

- Что-то вы много задач перед «Зенитом» поставили. Сейчас питерцам важно просто победить, потому что именно между этими двумя клубами будет вестись борьба за третье место. Думаю, что наша команда сегодня обыграет своего соперника, потому что футболисты у нее более квалифицированные и уровень их индивидуального мастерства гораздо выше. Плюс матч будет проходить в Питере, при своих болельщиках и своей атмосфере.

- Как оцените текущую форму футболистов «Зенита»?

- Она мобильна и тестируется на определенных этапах и уровне соперников. Но все то, что мы видим в чемпионате России, находится на хорошем уровне. Футболисты психологически уверенны в себе. Они играют без оглядки на свои ворота и с чувством собственного превосходства.

- А если говорить о матче с «Челси», по которому можно оценивать уровень готовности «Зенита» к еврокубкам?

- Там питерцы просто уступили сопернику в игровых возможностях футболистов. С точки зрения командного построения, это была одна из интереснейших игр на международном уровне за последние несколько лет.

- «Зенит» и «Мальмё» на двоих не забили ни одного мяча в ворота «Челси» и «Ювентуса». При этом, у питерцев стоит задача выхода из группы. Не готовы подопечные Семака к таким задачам?

- Это команды разного уровня. Но надо учитывать, что в футболе все непредсказуемо. Мы же видели вчера, что выдал «Шериф». Никто не мог предположить, что гости победят «Реал». В ближайших матчах с мадридцами они не скоро снова смогут победить. Но вчера все так сложилось, что это был день «Шерифа», а вот с «Реалом» наоборот – все было не в их пользу. На листе бумаги было понятно, кто сильнее. Так и с питерцами. По всем раскладам они должны уступить «Челси» и «Ювентусу» и обыграть «Мальмё». А вот когда игроки выходят на поле, то все может быть.

- Если у «Шерифа» получается совершать такие подвиги, наверное, и «Зенит» на это способен, тем более, что состав у питерцев сильнее?

- Вчерашний результат - это феномен, ведь команды такого уровня редко тестируют себя на таких грандах, как «Реал». Сильные клубы расслабляются психологически, когда играют с такими соперниками, как, например, молдаване. Речь идет только о том, с каким счетом будет победа. И как мобилизовать себя в такие моменты? Если говорить о нашем чемпионате, то у нас есть некоторые матчи, которые схожи по уровню и накалу с матчами Лиги чемпионов. И то мы считаем, что таких игр явно недостаточно. Что уж говорить о Молдове. Но высокий уровень мотивации – это тоже большое дело.

- То есть, и от «Зенита» мы вправе ждать подобных сенсаций?

- Конечно. Их надо ждать. Но, видимо, внутренний голос им говорит, что нам сложно конкурировать с этими командами и побеждать. Поэтому есть элемент заниженной психологической составляющей.

- В Лиге чемпионов «Зенит» не выигрывал уже в восьми матчах подряд. Это может давить на команду?

- Вряд ли. Не все футболисты провели эти восемь матчей. Кто-то только пришел в команду или сыграл всего несколько матчей. Откуда условному Крицюку об этом знать? Понятно, что глядя на эти цифры, всем ребятам хочется изменить эту статистику. Могут быть реваншистские настроения. Тем более что речь идет и о хороших деньгах, которые можно заработать.

- Какой счет наиболее вероятен сегодня?

- «Зенит» победит 2:0.

Елена Григорьевская