​Клаудиньо мечтает выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поговорил о своих мечтах. Футболист отметил, что он уже воплотил в реальность некоторые из них, став лучшим игроком чемпионата Бразилии и олимпийским чемпионом, а также сыграв в Лиге чемпионов.

«Даст Бог, мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Зенитом» и поехать со сборной Бразилии на чемпионат мира», - рассказал Клаудиньо в интервью «Спорт-Экспрессу».

Клаудиньо перебрался в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Ред Булл Брагантино». За питерский клуб бразилец успел провести шесть матчей. В них Клаудиньо забил один гол и отдал два голевых паса на партнёров.