Губерниев прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Мальмё»

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов. 29 сентября питерский клуб разгромил «Мальмё», забив сопернику четыре безответных гола.

По мнению Губерниева, «Зенит» - единственная российская команда, которая сейчас может достойно играть в Европе.

- Посмотрим, что будет с «Локомотивом», - написал Губерниев в телеграм-канале.

У «Зенита» голы забили Клаудиньо, Вендел, Кузяев и Сутормин.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.