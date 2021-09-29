Губерниев прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Мальмё»

Популярный телеведущий Дмитрий Губерниев подвел итоги матча «Зенита» в Лиге чемпионов. 29 сентября питерский клуб разгромил «Мальмё», забив сопернику четыре безответных гола.
По мнению Губерниева, «Зенит» - единственная российская команда, которая сейчас может достойно играть в Европе.
- Посмотрим, что будет с «Локомотивом», - написал Губерниев в телеграм-канале.
У «Зенита» голы забили Клаудиньо, Вендел, Кузяев и Сутормин.
Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.
В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.