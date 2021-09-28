Барриос: В матче с «Челси» я впервые начал игру в центре обороны

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Питерский клуб потерпел поражение со счётом 0:1.

По словам игрока, 11 сентября он вернулся из сборной в Санкт-Петербург. Потом отправился в Москву. Возникли трудности с оформлением визы, не хватало времени для её оформления.

Футболист признался, что толком не мог выспаться. Но он рад, что в итоге вышел на поле и помог команде, сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Барриос признался, что впервые начал игру в центре обороны. Тренер предложил ему такой вариант, и игрок ответил, что нет никаких проблем.

29 сентября «Зенит» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Мальмё».