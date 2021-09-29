Клаудиньо: «Думаю, что после матча усну не скоро»

Хавбек «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги матча 2-го тура группового раунда ЛЧ с «Мальмё». Питерский клуб выиграл встречу со счётом 4:0.

Полузащитник забил один из голов. Футболист признался, что после игры ещё не скоро заснёт.

«Думаю, что усну не скоро — вернусь домой, посмотрю матч, много раз пересмотрю свой гол, поговорю со всей семьёй, которая сейчас в Бразилии, обсужу всё с друзьями.

Наша убедительная победа — это результат хорошо проделанной работы», — заявил футболист в интервью пресс-службе «Зенита».

Статистика матча: владение мячом – 55:45, удары по воротам - 24:11, в створ – 9:3, угловые – 10:0.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.