Канчельскис: «Зениту» не нужно строить себе лишних иллюзий заранее»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и шведского «Мальмё» в завтрашнем матче Лиги чемпионов.

По словам эксперта, питерцам не стоит ждать от поединка легкой прогулки, вспомнив прошлогодние встречи с «Брюгге», который тоже поначалу считался явным аутсайдером. Канчельскис уверен, что нужно не допустить недооценки соперника. «Говорить нужно поменьше, а побеждать побольше. Не нужно строить себе лишних иллюзий заранее», - цитирует экс-игрока «Спорт-Экспресс».

Добавим, что оба коллектива свои стартовые матчи проиграли фаворитам квартета, «Челси» и «Ювентусу» соответственно.