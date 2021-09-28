Семак объяснил слова Аллегри о том, что матчи против «Зенита» будут для «Ювентуса» ключевыми

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» поговорил о связке Дзюба - Азмун и фаворитах в группе.

- Что вы можете сказать о Дзюбе и Азмуне, что они значат для вашей команды? Чего они могут достичь вместе на поле?

- Я думаю, что Артём и Сердар - очень важные для нас игроки. Есть матчи, в которых они играют вместе. Есть матчи, где не играют вместе в зависимости от состояния того или иного футболиста. Это наши лучшие бомбардиры на протяжении последних лет. Мы не сомневаемся, что каждый из них поможет нашей команде. Они игроки разноплановые, касаемо своих сильных качеств. Поэтому для тренерского штаба это хорошо. Есть некая вариативность, которую мы можем применить при подготовке к тому или иному матчу.

- Массимилиано Аллегри сказал, что матчи против «Зенита» будут для «Ювентуса» ключевыми. С точки зрения «Зенита» можно ли выбрать ключевого соперника, это «Ювентус» или «Мальмё»?

- Я думаю, что Аллегри имел в виду, что эти матчи будут на «экваторе». Ключевыми в том плане, что соотношение место в турнирной таблице определяют стыковые матчи посреди какого-то розыгрыша. То есть, третий и четвертый матч, остается две игры. Понятно становится расположение команд. Не в том плане, кто является фаворитом. Фаворит -это «Челси», как победитель, это безусловно, представитель Англии, лига, которая сейчас, я думаю, самая сильная. В силе «Ювентуса», я думаю, также никто не сомневается. Что касается расположения мест, то это футбол, бывает всё. Наша задача работать, трудиться, а результат увидим.