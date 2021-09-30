Семак одержал юбилейную победу с «Зенитом» в еврокубках

Петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Подопечные Сергея Семака выиграли с разгромным счетом 4:0.

Как сообщает zenit-history, вчерашняя «виктория» стала для чемпиона России десятой в еврокубках под руководством Семака. Примечательно, что девять из десяти побед были одержаны в родных стенах.

Благодаря вчерашнему успеху «сине-бело-голубые» набрали три очка и занимают третью строчку в таблице своей группы. В следующем матче Лиги чемпионов «Зенит» сыграет против «Ювентуса».