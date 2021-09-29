Томассон помнит свой гол в ворота «Зенита» 13 лет назад

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Вы помните гол, который забили в ворота «Зенита» в Кубке УЕФА 13 лет назад?

- Я помню все голы, которые забивал.

- А против «Зенита»?

- Да, я помню, это был матч на Кубок УЕФА, «Зенит» потом выиграл этот трофей, но это была очень хорошая команда.

- Как насчет сегодня?

- Мы сыграем против сильного соперника. Если вы посмотрите на то, что это за турнир, здесь не бывает слабых команд. Это Лига чемпионов. Мы надеемся, что сыграем хорошо, потому что уже играли в этом сезоне здорово. Мы прошли четыре квалификационных раунда в Лиге чемпионов и не намерены останавливаться.