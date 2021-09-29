«Зенит» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 672 дня

В матче второго тура Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Мальмё». Питерский клуб разгромил соперника со счётом 4:0.

Таким образом, «сине-бело-голубые» прервали безвыигрышную серию в главном еврокубке, которая растянулась на 672 дня.

Последний раз команда Сергея Семака побеждала в Лиге чемпионов ещё 27 ноября 2019 года в матче с «Лионом» (2:0). Затем в восьми встречах «Зенит» потерпел семь поражений и один раз сыграл вничью (с «Лацио»).

Сегодня, 29 сентября, у «Зенита» голы забили Клаудиньо, Вендел, Кузяев и Сутормин.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.