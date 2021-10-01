Сёмин похвалил «Зенит»: «Они сделали хорошие приобретения»

Наставник «Ростова» Юрий Сёмин отреагировал на уверенный успех сильнейшего клуба России в Лиге чемпионов. «Зенит» крупно одолел «Мальмё» на своём поле со счётом 4:0.

Опытнейший российский специалист такое результативное выступление чемпионов РПЛ связывает с удачными летними подписаниями.

«Они сделали хорошие приобретения. Новички подходят под стиль, задачи, которые требует Семак. Все дисциплинированы, что не так просто сделать. Футболисты работают на команду», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сравнивая «Зенит» с командой образца прошлых двух лет, тренер «Ростова» подчеркнул, что сейчас петербуржцы существенно сильнее и напоминают клуб времён Халка и Витселя.