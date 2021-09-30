Малком поделился впечатлениями от победы над «Мальмё»

Вингер «Зенита» Малком прокомментировал победу своей команды над «Мальмё» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам футболиста, питерская команда усердно готовилась к противостоянию и изучала соперника.

Бразилец, который был признан лучшим игроком той встречи, отметил, что россияне были готовы к контратакам шведов, поэтому всегда старались предвидеть действия оппонента. Более того, в интервью для официального сайта клуба он признался, что поединок не был настолько легким, как могло показаться: «Считаю, что матч был непростым для нас, тем не менее с первых минут мы взяли игру под свой контроль. К тому же, мы играли дома при своих болельщиках».

Теперь «Зениту» предстоит сразиться с лидером группы «Ювентусом». Первую игру питерцы, к слову, проведут тоже в домашних стенах.