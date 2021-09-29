Тренер «Мальмё» прокомментировал поражение от «Зенита»

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон оценил действия подопечных в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Шведский клуб уступил со счётом 0:4.

«Досадно проигрывать. Если проанализировать составы команд, бюджеты, то это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве.

На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Нам противостояла очень сильная команда», — цитирует Томассона Sport24.

У «Зенита» голы забили Клаудиньо, Вендел, Кузяев и Сутормин.

Стоит отметить, что с 53-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления защитника Анеля Ахмедходжича.

В следующем матче «Зенит» встретится с «Ювентусом». Поединок пройдет 20 октября.