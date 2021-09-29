Быстров считает, что «Зенит» обязан победить «Мальмё»

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров выразил мнение, что питерский клуб обязан побеждать шведский «Мальмё» в Лиге чемпионов.

«Если не обыграем, можем вешаться», — заявил Быстров в эфире «Матч ТВ».

Последний раз «сине-бело-голубые» в Лиге чемпионов побеждали 27 ноября 2019 года. Тогда питерский коллектив выиграл у французского «Лиона» со счётом 2:0.

Матч с «Мальмё» начался в 19:45 мск. «Зенит» уже выигрывает со счётом 1:0. Малком здорово подключил по левому флангу Дугласа, который прострелил в центр штрафной площади на Клаудиньо, и бразилец переправил мяч в дальний угол ворот «Мальмё».

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