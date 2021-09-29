Генич: «Зенит» обязан выигрывать у «Мальмё»

Популярный журналист Константин Генич сделал прогноз на поединок 2-го тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Мальмё». Встреча состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Букмекеры считают хозяев безоговорочными фаворитами. Генич уверен, что «сине-бело-голубые» обязательно добьются успеха и победят.

«Зенит» обязан выигрывать у «Мальмё», если клуб не хочет вылетать из еврокубков. Может и второе место удастся зацепить.

Мой прогноз — победа команды Семака», — приводит слова Генича «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, питерский клуб неудачно стартовал на групповом этапе. Чемпион России в гостях уступил «Челси» со счетом 0:1, хотя имел все шансы сыграть в Лондоне вничью.

Поединок «Зенита» и «Мальмё» начнётся 29 сентября в 19:45 мск. Текстовая трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru.