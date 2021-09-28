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Лига чемпионов

Сутормин - о матче с «Мальмё»: «Не хочется громких слов бросать о фаворитах»

28 Сентября 2021 • 12:21 Комментировать
Зенит
...
Мальмё
1.58 4.25 6.00
29.09 19:45

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» ответил на вопросы о сопернике.

- С каким настроением и ощущением команда подходит к матчу с «Мальмё»? Первая игра по результату не удалась, но по игре мы увидели, что «Зенит» здорово прибавил. Как в команде это ощущается?

- В хорошем боевом настроении. Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург. Мы надеемся, что в этом матче покажем все сильные качества и добьемся нужного для нас результата.

- Что скажете о сопернике, что он нем знаете? Сильнее ли он «Брюгге», который в прошлом сезоне был в четвертой корзине?

- Хорошая команда, которая идет в чемпионате в лидирующей тройке или вообще на первом месте, если не ошибаюсь. Она может играть в пять защитников, в четыре. Хорошая команда. Насчет «Брюгге», прошлые сезоны показали, что в Лиге чемпионов нет слабых команд, все доходят до групповой стадии и заслуживают здесь играть. Будет непростой матч и непростой соперник, это однозначно.

- Вы говорите, что это сложный соперник. Но кажется, что «Зенит» подходит более уверенно. Можно ли говорить, что «Зенит» является фаворитом игры с «Мальмё»?

- Не хочется громких слов бросать о фаворитах. Опять же кто лидер, кто аутсайдер, выходят две команды на поле и находятся в равных условиях. Но мы играем дома при своих болельщиках. Я надеюсь, что мы сможем показать хороший футбол, а результат, думаю, будет в нашу пользу.

- Вы попали в окончательный список. Что для вас значит этот вызов?  На ваш взгляд, каковы сейчас шансы дебютировать в сборной России?

- Не отвечу, потому что у нас сейчас матч с «Мальмё». А о дебюте - это к главному тренеру. Буду делать все, чтобы дебютировать. Но сейчас все мысли только о предстоящей игре.

- Что вы знаете о «Мальмё», сильных и слабых сторонах? Можете ли выделить каких-то игроков, который стоит опасаться?

- Сильные стороны? Команда хорошо прессингует, хорошо переходит из обороны в атаку. Агрессивная команда, я думаю, что она хорошо играет в борьбе. Хорошая команда, повторюсь, что в Лиге чемпионов нет слабых команд. Мы серьезно готовимся к игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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