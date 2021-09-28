Семак не согласен, что у «Мальмё» слабая оборона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Мальмё» дал характеристику сопернику.

- Что можете сказать о «Мальмё», его сильных и слабых сторонах?

- Что касается «Мальмё», команда достаточно опытная, очень много забивает, в хорошей форме, как уже сказал Алексей. Там опытные игроки в средней линии, которых сложно чем-то удивить. Также касаемо оборонительной линии, тот же Ахмедходжич, к которому присматриваются европейские клубы. В плане качества команда очень хорошая. Не зря она лидер по забитым мячам, по разнице забитых и пропущенных. Она прошла в квалификационных матчах «Лудогорец» и «Глазго Рейнджерс», играла сильно в меньшинстве. Нам предстоят очень сложные матчи.

- При подготовке к «Мальмё» вы больше ориентируетесь на его игру против «Ювентуса», «Глазго Рейнджерс» и «Лудогорца» или по матчам чемпионата Швеции? Команда много забивает, но кажется, что там защитники не того уровня, который встречается даже в чемпионате России?

- Что касается подготовки, мы анализируем все матчи в Лиге чемпионов и чемпионате. По поводу обороны абсолютно не согласен. Учитывая, что в команде очень качественные игроки, только один из воспитанников. У остальных достаточно большая карьера за плечами, в очень приличных клубах и чемпионатах. Так говорить об обороне - не соглашусь. Конечно, команда пытается играть агрессивно, высоко. Иногда это сказывается на количестве пропущенных мячей. Это касается статистики. В остальном команда хорошо укомплектована во всех линиях. Если выделить центр полузащиты, то есть игроки сборной Нигерии и Дании. Команда очень приличная.

По соперникам? Не думаю, что гораздо. У них есть сейчас серьезные конкуренты по потерянным очкам, есть еще две команды, которые борются за первое место. Чемпионат достаточно непростой, нельзя сказать, что там нет соперников. Календарь такой, что они матчи играют с аутсайдерами, в каких-то матчах - с сильными. Но в целом очень много матчей проходит в очень серьезной борьбе. В чемпионате Швеции есть много клубов, нет тотального превосходства, по крайней мере, в этом сезоне.