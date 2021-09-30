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Лига чемпионов

Сутормин остался доволен игрой «Зенита» в матче с «Мальмё»

30 Сентября 2021 • 00:19 Комментировать
Зенит
4:0
Мальмё
окончен

Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на победу в матче с «Мальмё» (4:0). Питерский клуб в первом тайме забил один мяч, а после перерыва отличился ещё трижды.

Сутормин считает, что дело в психологии. Футболист рад, что команда уверенно победила.

По словам игрока, важную роль сыграло удаление. В итоге удалось довести матч до логичной победы.

«Хорошо сыграли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах», - цитирует Сутормина сайт УЕФА.

Напомним, «Зенит» одержал впервые одержал разгромную победу в Лиге чемпионов. На текущий момент в активе питерского клуба три набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мальмё Лига Чемпионов Алексей Сутормин
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